Ahıska Türklerinin Sürgün Acıları 'Kara Leke' Tiyatrosu ile Anıldı

Antalya'da 'Kara Leke' adlı tiyatro oyunu, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yıldönümünde sahnelendi. Tiyatro, Ahıska Türklerinin yaşadığı acıları sanat yoluyla duyurmayı amaçlıyor.

Antalya'da, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 81. yılında yaşanan acıların ele alındığı "Kara Leke" tiyatrosu sahnelendi.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, ilk olarak Ahıskalı sanatçıların sürgün konusunu işledikleri resim sergisi açıldı.

Ahıskalı Gönüllü Eğitimciler Birliği Başkanı Yahya Kemaloğlu ve katılımcılar resim sergisini gezdikten sonra tiyatroyu izledi.

Kemaloğlu, AA muhabirine, bugün Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılı olduğunu ve bu kapsamda resim sergisi ve tiyatro gösterisi düzenlediklerini söyledi.

Tiyatroyu, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle sahnelediklerini anlatan Kemaloğlu, "Tiyatro, Ahıska Türklerinin sürgün edilişini geniş kapsamlı olarak ele alması ve sahneye konulması açısından bir ilk oluyor. Tiyatronun galasını Ankara'da yaptık, daha sonra İstanbul'a taşıdık ve bugün Antalya'da ve sonra da Bursa'da gösterimi yapılacak." dedi.

Kemaloğlu, tiyatronun Türkiye gösterimleri tamamlandıktan sonra yurt dışında yaşayan Ahıska Türklerinin bulunduğu ülkelerde de gösteriminin devam edeceğini belirtti.

Ahıska Türklerinin yaşadıkları acıları sanatla insanlara duyurmak istediklerini dile getiren Kemaloğlu, şunları kaydetti:

"Ahıska Türkleri 1944'te sürgün edildi ama bu tek sürgün olmadı. Ondan sonra çok sayıda ülkeye göç etmek zorunda kaldılar. Ben de 18 yaşına kadar 4 farklı ülkede yaşadım. Bu bizim sürgünümüz tiyatroda, sinemada ve dizilerde yeteri kadar yer bulmadı. Bu sürgünleri sanatın anlatım gücüyle birleştirerek insanlara ulaştırmada eksik kaldık. Bizler de bunun üzerine dernek olarak Ahıskalı Türklerinin eğitim ve kültür alanındaki ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalışıyoruz. Bu projeyi de bu sürgünleri sanatın gücüyle birleştirerek insanlara, kalplerine, akıllarına ve duygularına ulaştırmak istiyoruz."

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
