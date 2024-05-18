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Ahıska'da Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

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Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde düzenlenen Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına 30 hafız katıldı. Yarışmanın birincileri Batum'da düzenlenecek finallere katılmaya hak kazandı.

Ahıska'da Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması

ARDAHAN - Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

Ahıska'da bulunan Kur'an kursu bünyesinde düzenlenen yarışmaya 30 hafız katıldı. 4 hafızın birinci olarak ilan edildiği yarışmada derece girenler önümüzdeki günlerde Batum'da düzenlenecek finallere katılmaya hak kazandı.

Yarışma sonunda dereceye giren Hilmi Kaxadze, Zuriko Vashaymadze, Lasha Kahadze ve Rauli Mikeladze'ye madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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