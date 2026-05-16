Ahırkapı'da gemide ölü bulunan kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Ahırkapı Demir Sahası'ndaki yabancı bayraklı bir geminin güvertesinde 14 Mayıs'ta hareketsiz halde bulunan, yapılan kontrollerde öldüğü belirlenen Rus uyruklu kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Ahırkapı Demir Sahası'ndaki bir gemide ceset bulunduğu ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Rusya'dan Brezilya'ya seyreden, Ataköy açıklarındaki yabancı bayraklı gemiyle irtibata geçildi.

Gemideki personelle görüşen polis ekipleri, 14 Mayıs'ta, Rus uyruklu Sergei Evstratenko'nun (48) güvertede hareketsiz şekilde yerde yattığının fark edildiğini, daha sonra bu kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiğini tespit etti.

Polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tercüman ve avukatlarla gemiye gitti.

Sağlık ekipleri, Evstratenko'nun kalp krizi nedeniyle ölmüş olabileceğini değerlendirdi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.