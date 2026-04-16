Ticaret İl Müdürü Turpçu'dan Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezine ziyaret

Samsun'da Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, 38. Ahilik Haftası kutlama programı kapsamında Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Turpçu, ziyarette "Şed Kuşanma Töreni"nde görev alarak ilçeyi ve Samsun'u temsil eden öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, katkılarından dolayı plaket sunuldu.

Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Serhat İpek, merkezlerini ve ilçelerini n iyi şekilde temsil eden öğretmen ve öğrencilerin plaketle ödüllendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağladıkları motivasyon için teşekkür etti.

Ziyarette, Bafra 1 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ali Hancı da yer aldı.