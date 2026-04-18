Ahesen'den Aile Hekimi Bedriye Doğan'ın Görevden Alınmasına Tepki

(ANTALYA)- Aile hekimi Bedriye Doğan Emir'in görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili Antalya'da bir araya gelen Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) yöneticileri, kararın yargı süreci devam ederken alınmasının hukuki güvenceyi zedelediğini savundu. AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Bakanlık tarafından verilen 1000 yeni ASM sözü hayata geçirilmediği gibi, kendi imkanlarıyla aile sağlığı merkezi kuran hekimler açığa alınıyor" dedi.

Sağlık sendikalarının temsilcileri, görevinden uzaklaştırılan aile hekimi Bedriye Doğan Emir'e destek vermek amacıyla Antalya'da bir araya geldi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası AHESEN yöneticileri, yargı süreci devam ederken alınan bu kararın, hukuki güvenceyi zedelediğini, kararın tüm aile hekimliği çalışanlarını hedef alan bir "gözdağı" olduğunu savundu. Toplantıda, "Hukuksuz uygulamalara karşı mücadelemiz sürecek" mesajı verildi. AHESEN yöneticileri, aile hekimliği sisteminde yaşanan sorunlara ve son dönemde artan idari uygulamalara da tepki gösterdi.

"Arkadaşlarımız ödüllendirilmesi gerekirken cezalandırılıyor"

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, aile hekimlerinin karşı karşıya kaldığı tabloya dikkat çekerek, "Bakanlık tarafından verilen 1000 yeni ASM sözü hayata geçirilmediği gibi, kendi imkanlarıyla aile sağlığı merkezi kuran hekimler de bugün açığa alınıyor. Bu arkadaşlarımız ödüllendirilmesi gerekirken cezalandırılıyor" dedi. Aile hekimliği çalışanlarının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda güvenlik sorunlarıyla da karşı karşıya olduğunu ifa eden Dr. Kandemir, "Aile hekimliği sisteminde çalışan hekimlerin, ebe ve hemşirelerin ne can güvenliği ne bina güvencesi ne de iş güvencesi var" diye konuştu. Meslektaşlarının yanında olduklarını vurgulayan Dr. Kandemir, "Bu hukuksuz uygulama giderilene kadar her türlü yasal hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bedriye Doğan Emir yalnız değil"

AHESEN Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İlkay Eren ise 2005 yılında "koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen" bir model olarak hayata geçirilen aile hekimliği sisteminin, geçen süreçte çalışanlar açısından hak kayıplarının yaşandığı bir yapıya dönüştüğünü ifade etti. Dr. Eren, yetersiz mevzuat, kamuya ait sağlık binalarının inşa edilmemesi ve son olarak yürürlüğe giren düzenlemelerle birlikte aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının baskı altında olduğunu söyledi. Bedriye Doğan Emir hakkında yargı süreci devam ederken uygulanan bu kararın hukuk devleti ilkesini ihlal ettiğini, yargı sürecini yok saydığını ifade eden Dr. İlkay Eren, kararın yalnızca bir hekimi değil, tüm aile hekimliği çalışanlarını hedef alan bir "gözdağı" niteliği taşıdığını savundu. "Bedriye Doğan Emir yalnız değil" diyen Eren, Dr. Emir'in uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın hesabını, idarenin kendi çelişkili belgelerini ve yargıyı yok sayan tavrını da yargıya sunarak hukuk önünde soracaklarını açıkladı.

Aile sağlığı merkezlerinin fiziksel koşullarına dikkat çekildi

Dr. Eren açıklamasında, aile sağlığı merkezlerinin (ASM) fiziksel koşullarına ve kira yüküne de dikkat çekti. Antalya'da kira bedellerinin ilçelere göre 30 bin TL'den başlayıp 80 bin TL'ye kadar yükseldiğine dikkat çeken Eren, sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğinin emlak piyasasının insafına bırakıldığı vurgulandı. Eren, mevcut fiziki alanların zorla bölünmesinin hem çalışanları maddi çıkmaza sürüklediğini hem de sunulan sağlık hizmetinin kalitesini düşürdüğünü ifade etti. Dr. Eren, aile hekimliği sisteminde yaşanan yapısal sorunların çözümü için kamuya ait, standartları belirlenmiş sağlık binalarının inşa edilmesi ve kira yükünün çalışanların üzerinden alınarak genel bütçeden karşılanması gerektiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA