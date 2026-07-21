"Ahbap" Soruşturmasında Oğuzhan Uğur'un da Aralarında Bulunduğu 9 Kişi Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 9 şüpheli, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklandı.
(İSTANBUL)- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda, Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.