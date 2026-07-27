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Ahbap Derneği soruşturmasında Feyza Altun ve Mahsun Kırmızıgül ifade verdi

Ahbap Derneği soruşturmasında Feyza Altun ve Mahsun Kırmızıgül ifade verdi
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında oyuncu avukat Feyza Altun ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. İki isim, savcılıkta bilgilerine başvurulmasının ardından adliyeden ayrıldı.

(İSTANBUL ) Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Feyza Altun ve Mahsun Kırmızıgül bilgilerine başvurulmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu avukat Feyza Altun ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Kırmızıgül ve Altun'un savcılıkta bilgilerine başvuruldu. İki isim, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Kaynak: ANKA
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