Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir kişi serbest bırakılırken diğerlerinin ifade işlemleri sürüyor.
AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. 1 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken diğer şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı