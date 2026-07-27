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Ahbap Derneği’nin tüm mal varlığının yönetimi kayyıma devredildi

Ahbap Derneği’nin tüm mal varlığının yönetimi kayyıma devredildi
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(ANKARA) - Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında, Ahbap Derneği’nin tüm mal varlığının idare ve yönetim yetkisinin kayyıma devredildiğini aç

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında, Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare ve yönetim yetkisinin kayyıma devredildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer tüm mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ın kayyım olarak görevlendirilmesine karar verdi.

Kararda, derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazı kişilerin mal varlıkları üzerinde tedbir kararı olduğu, derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde incelemelerin sürdüğü ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
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