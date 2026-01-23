Haberler

Ağrı ve Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

Ağrı ve Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı ve Kars'ta etkili olan kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkileyerek yolları kapatma riski oluşturdu. Kars, kar yağışı nedeniyle güzel bir görüntüye bürünürken, özellikle kara yollarında görüş mesafesi düştü.

Ağrı ve Kars'ta etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da gün boyu aralıklarla etkili olan kar, akşama doğru etkisini artırdı.

İl merkezi, Patnos ve Taşlıçay ilçeleri yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Kar ve tipi, Hamur-Tutak ve Taşlıçay-Diyadin ilçeleri arasındaki kara yolunda aksamalara neden oldu.

Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kars

Kars'ta akşam saatlerinde kar, yoğunluğunu artırdı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars Kalesi, kar yağışıyla güzel görüntü oluşturdu.

Kars-Ardahan kara yolunda yoğun yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Kars'a gezmeye gelen Aslıhan Avcı, trenle Kars'a geldiğini ifade ederek, "Kars'ı merak ediyorduk, tarihi ve doğasıyla çok güzel bir şehir." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti

Herkesin aklında aynı soru var! Canlı yayını apar topar terk etti
Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü

Hainlere hak ettiği muamele! Cenaze namazları bile kılınmadı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş

Yakalanmamak için her şeyi denemiş
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti

Herkesin aklında aynı soru var! Canlı yayını apar topar terk etti
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans