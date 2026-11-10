Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı ve Ardahan'da sıcaklık sıfırın altında 8 dereceye düştü, buzlanma etkili oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı ve Ardahan'da kar yağışının yerini alan soğuk hava nedeniyle gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü. Kentlerde cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu, araç camları buz tuttu ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Ağrı'da, araç camları buzla kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, cadde ve sokaklarda yer yer buzlanmalar oluştu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Araç camları buz tutu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Kaynak: AA
Sadece tek bir baharat kullanılıyor, tadına bir kez bakan bir daha unutamıyor

Sadece tek bir baharat kullanılıyor, tadına bir kez bakan bir daha unutamıyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacağını duyurdu

Türkiye ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Yeni yatırımlar geliyor
Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp

Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Tarih anlatayım derken tartışmanın fitilini ateşledi22

Bu bir tarih videosu mu? Görüntüleri izleyenler ikiye bölündü
Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder'i olacak

Hürrem Sultan'dan sonra bir efsaneye daha hayat verecek!
Tom Barrack'tan 10 Kasım mesajı: Türkiye ile birlikte saygı duruşundayım

Tom Barrack'tan dikkat çeken 10 Kasım mesajı
Çocukların oyununu görenler gözlerine inanamadı: 6 metrelik dev pitonu kaydırak yaptılar

Çocukların tehlikeli oyununu görenler gözlerine inanamadı
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı

Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı!