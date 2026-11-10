Ağrı ve Ardahan'da sıcaklık sıfırın altında 8 dereceye düştü, buzlanma etkili oldu

Ağrı ve Ardahan'da sıcaklık sıfırın altında 8 dereceye düştü, buzlanma etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ağrı ve Ardahan'da kar yağışının yerini alan soğuk hava nedeniyle gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü. Kentlerde cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu, araç camları buz tuttu ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Ağrı'da, araç camları buzla kaplandı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, cadde ve sokaklarda yer yer buzlanmalar oluştu.
Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.
Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.
Araç camları buz tutu, bitkiler kırağı ile kaplandı.
Kaynak: AA