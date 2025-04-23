Ağrı Valisi Koç, hastanede tedavi gören çocukların bayramını kutladı Açıklaması

Ağrı Valisi Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Vali Koç, eşi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocuklara ziyarette bulundu.

Çocuklarla sohbet eden ve bayramlarını kutlayan Koç, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Koç, burada yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocukları bu özel günde yalnız olmadıklarını hissettirmek, onlara moral ve motivasyon kazandırmak amacıyla ziyaret ettiklerini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çok sevdiği çocuklara armağan ettiğini belirten Koç, "Böylesine önemli bir günde hastanemizde 24 çocuğun tedavi gördüğünü öğrendik. Yavrularımıza hem geçmiş olsun demek hem de onlara armağan edilen bu bayramlarını kutlamak için geldik. Allah onlara şifa versin, kaderleri güzel olsun. Çok bayram görsünler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Koç, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına işaret ederek, "Özellikle Filistin'de, Gazze'de çocuklar katlediliyorlar. Okullarda, annelerinin kucağında ve sıcak yuvalarında olması gereken çocuklar, maalesef küçük, büyük demeden hunharca şehit ediliyorlar, katlediliyorlar." dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Şimşek de ziyarette hazır bulundu.