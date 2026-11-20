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Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir süre kapalı kaldıktan sonra 4 yıl önce yeniden açılan köy okulunda görev yapan ilk kadın öğretmen Rabia Düzgün, yenileyerek eğitim yuvasına dönüştürdüğü sınıfta 6 öğrencisinin geleceğine ışık tutuyor.

İstanbullu sınıf öğretmeni Rabia Düzgün (26), ilk görev yeri olan dağlar arasındaki Kılıçgediği köyündeki ilkokulda 4 yıldır görev yapıyor.

Düzgün, öğrenci yetersizliğinden yaklaşık 10 sene kapalı kalan ve daha sonra Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle onarılarak yeniden açılan okulu güzel bir eğitim yuvasına dönüştürdü.

Kış aylarındaki zorlu iklim şartlarında her gün ilçeden köye gidip gelen Düzgün, birleştirilmiş sınıfta 1'i kız olmak üzere 6 öğrencisine en iyi eğitimi vermek için yoğun çaba sarf ediyor???????.

Köyün ilk kadın öğretmeni olan Düzgün, ders verdiği öğrencilerine "Maarifin Kalbinde Oyun" temasıyla oyunlar öğretiyor, havaların güzel olduğu zamanlarda da bahçede birlikte vakit geçiriyor.

"Gönlü güzel insanlarla beraber sınıfı güzelleştirdik"

Düzgün, AA muhabirine, öğrencilerine en iyi eğitimi vermek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Köyün ilk kadın öğretmeni olduğunu belirten Düzgün, şöyle konuştu:

"İlk geldiğimizde açıkçası okulun kapalı olmasından dolayı uzun yıllardır boya ve sıva gibi fiziki problemler vardı. Sağ olsun bunları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü halletti. Sınıfın içerisi sadece tahta, soba ve birkaç sıradan oluşuyordu. Bu yolda ben de yalnız değildim. Gönlü güzel insanlarla beraber sınıfı güzelleştirdik. Halılarımız, perdelerimiz, projeksiyonumuz, bilgisayarımız, hepsi tekrardan yenilenmiş oldu."

"Havalar soğuk ve kışlar zor geçiyor"

Düzgün, çocuklar için oyun alanları oluşturduklarını ve sınıfı daha renkli hale getirdiklerini kaydetti.

Emek vererek okulu güzel bir yuva haline getirdiklerini dile getiren Düzgün, "Köyde öğretmen olmak çok keyifli bir duygu. Öncelikle köyün öğretmen hanımı olmak çok güzel. Buradaki 4 yıllık yaşam tecrübemle söyleyebilirim ki havalar soğuk ve kışlar zor geçiyor. Ben buraya kendi aracımla gidip geliyorum." diye konuştu.

Kışın zorluklarının yanında köyün yazın çok güzel olduğunu dile getiren Düzgün, "4. yılımda ilk kız öğrencim de oldu. Bir kız ve 5 erkek öğrencim var." dedi.

Öğrenciler de yaşadıkları mutluluğu ve öğretmenleriyle geçirdikleri güzel zamanları anlattı.

Köy muhtarı Talat Cengiz ise öğretmenlerinden çok memnun olduklarını dile getirerek, "57 yaşındayım köyümüzde görev yapan ilk kadın öğretmen Rabia Hanım'dır. Rabia hocadan önce okulumuz 10 yıl kapalı kaldı, sonra 10 öğrenciye tamamladık ve okulumuz açıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA