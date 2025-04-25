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Ağrı Patnos'ta Yağışlar Sebebiyle Dere Taştı, Evler Su Altında Kaldı

Ağrı Patnos'ta Yağışlar Sebebiyle Dere Taştı, Evler Su Altında Kaldı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde, etkili yağışların ardından Badişan Deresi taştı ve Çay Mahallesi'ndeki bazı evler ile araziler su altında kaldı. Patnos Belediyesi ekipleri, taşkının etkilerini azaltmak için çalışmalara başladı.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde yağış sonrası Badişan Deresi taştı, bazı evler ile araziler su altında kaldı.

Patnos ilçesinde etkili olan yağış sonrası Badişan Deresi taştı, bazı evler ile araziler su altında kaldı. Çay Mahallesi'nde yaşayanlar mağdur olurken, Patnos Belediyesi ekipleri mahallede çalışma başlattı. Çay Mahallesi'nde yaşayan Eyüp Akbay, "Her sene yağış sonrası dere taşması sebebiyle mağduriyet yaşıyoruz. Bu sene de yine taşkına maruz kaldı. Umarım kısa sürede bu sorun çözülür" diye konuştu. Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın ise "Şiddetli yağışın etkisiyle Badişan Deresi taştı. Belediyemize bağlı ekipler, taşkının etkilerini en aza indirmek ve riskli bölgeleri koruma altına almak için sahada yoğun şekilde çalışıyor" dedi.

Haber-Kamera: Semih YARDIMCI / PATNOS (AĞRI),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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