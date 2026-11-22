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Ağrı'nın Patnos ilçesinde otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 JM 6815 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolunda, Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi yakınlarında sağanak nedeniyle su biriken yolda kepçeyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan S.D, B.D. ve C.D. ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan S.D, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA