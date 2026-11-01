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Ağrı Patnos'ta elektrik direğine çarpan araç şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

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Ağrı Patnos'ta elektrik direğine çarpan araç şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde Aşağıgöçmez köyü yolunda hafif ticari araç, elektrik direğine çarparak şarampole devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 72 EK 919 plakalı hafif ticari araç, Aşağıgöçmez köyü yolunda elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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