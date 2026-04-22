Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'nın Patnos ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 13,43 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Patnos ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.17'de oldu. Yerin 13,43 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelerde göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı