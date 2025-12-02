Ağrı'da sis etkili oluyor
Taşlıçay ilçesinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü ve ulaşımı güçleştiriyor. Kar yağışının ardından etkili olan sis, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
İlçede dün gece başlayıp gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde yerini sise bıraktı.
Doğubayazıt-İran kara yolunun geçtiği ilçede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
İlçede ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kaynak: AA / Muhammet Ali Ateş - Güncel