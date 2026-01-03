Ağrı'da yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 2 çocuk ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan Dizginkale köyünde rahatsızlanan 2 çocuk, sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarla hastaneye kaldırıldı. Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye ambulans gönderildi.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 2 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Dizginkale köyünde yaşayan Sürücü ailesinin 2 aylık ve 2 yaşındaki çocukları ateşlendi.
Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye biri kar paletli 2 ambulans gönderildi.
Kar paletli ambulansın yolu açmasıyla köye ulaşan sağlık ekipleri, çocukları Patnos Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel