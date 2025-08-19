Ağrı'nın Patnos ilçesinde denetimli serbestlik protokolü imzalandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde denetimli serbestlik protokolü imzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Patnos Belediyesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler kamuya yararlı işlerde çalışacak.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde belediye ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına yönelik protokol yapıldı.

Protokol, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, Patnos Cumhuriyet Başsavcıvekili Emin Burak Sürezli ve Patnos Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Fırat Çoban tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, denetimli serbestlik altındaki yükümlüler, Patnos Belediyesi'nde çeşitli kamu hizmeti alanlarında çalışarak hem yasal yükümlülüklerini yerine getirecek hem de sosyal fayda sağlayacak.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel
Acun Ilıcalı'ya kötü haber

Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İşsizlik yok, iş beğenmezlik var' sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen tatlıcı iflas bayrağını çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.