Ağrı'nın Patnos ilçesinde denetimli serbestlik protokolü imzalandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde belediye ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına yönelik protokol yapıldı.

Protokol, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, Patnos Cumhuriyet Başsavcıvekili Emin Burak Sürezli ve Patnos Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Fırat Çoban tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, denetimli serbestlik altındaki yükümlüler, Patnos Belediyesi'nde çeşitli kamu hizmeti alanlarında çalışarak hem yasal yükümlülüklerini yerine getirecek hem de sosyal fayda sağlayacak.