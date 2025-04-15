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Ağrı'nın Kurtuluşunun 107. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

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Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Vali Mustafa Koç, bu tarihin sadece bir şehrin değil, tüm milletin bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu vurguladı. Programda öğrenciler tarafından okunan şiirler ve yapılan gösterilerle coşku dolu anlar yaşandı.

Ağrı'da bağımsızlığın 107 yıllık gururu

AĞRI - Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü, kentte düzenlenen programla kutlandı.

15 Nisan Ağrı'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 107. yıl dönümü dolayısıyla Kültür ve Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Ağrı'nın tarihini anlatan kısa bir video gösterimi yapıldı. Kutlamalar, öğrenciler tarafından okunan şiirler, koro ve tiyatro gösterileriyle devam etti.

Programda konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, 15 Nisan 1918'in sadece bir şehrin değil, tüm milletin bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu vurguladı. Vali Koç, "107 yıl önce bu topraklarda yazılan destan, sadece bir şehrin kurtuluşu değil, aynı zamanda bir milletin özgürlük ve bağımsızlık uğruna sergilediği kararlılığın, cesaretin ve azmin eşsiz bir örneğidir." dedi.

Kazım Karabekir komutasındaki ordunun, 14 Nisan 1918'de Patnos'tan başlayarak Diyadin, Doğubayazıt, Hamur, Taşlıçay ve Tutak'ı düşman işgalinden kurtardığını hatırlatan Koç, Ağrı'nın 15 Nisan'da, Eleşkirt'in ise 16 Nisan'da işgalden arındırıldığını belirtti.

Ağrı halkının bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi hatırlatan Koç, "O zor yıllarda, Ağrı'nın bağrından çıkan kahramanlar, milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda etmekten asla çekinmemiştir. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla topyekün bir direnişin sergilendiği bu mücadelede, kadınlarımız da cephe gerisinde büyük fedakarlıklar göstermiştir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Güncel
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