Haberler

Ağrı-Kağızman kara yolu, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan Ağrı-Kağızman kara yolunu yaklaşık 2 haftalık zorlu bir çalışmayla ulaşıma açtı. Ekipler, 5 metreyi bulan kar kalınlığıyla mücadele ederek yolu temizledi.

Ağrı'da Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Ağrı-Kağızman kara yolunu gece gündüz çalışarak yeniden ulaşıma açtı.

Bölgede bir süre önce etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda Karayolları 123. Şube Şefliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

Rotatif araç, kepçe ve greyderle zorlu bir çalışma yürüten ekipler, yer yer 5 metreyi aşan karla mücadele etti.

Kar kalınlığının fazla olduğu yolun son kısmında tünel açan ekipler, kepçeyle kar kütlelerini kırdı, rotatifle de temizledi.

Ekiplerin yaklaşık 2 haftalık zorlu çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtığı kara yolundaki meşakkatli çalışma dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı
Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade

CHP'li başkanın kızından taciz davasının seyrini değiştirecek ifade
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın

Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın