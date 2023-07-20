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Ağrı İl Emniyet Müdürü'nden Zafer Aktaş'a taziye mesajı

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Ağrı İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın babası Mustafa Aktaş'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın babası Mustafa Aktaş'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, mesajında, "İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'ın kıymetli babası ve meslek büyüğümüz Emekli Polis Memuru Mustafa Aktaş vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, İstanbul Emniyet Müdürümüz ve kıymetli ailesine baş sağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zafer Aktaş Hasan Aydın İstanbul Ağrı Güncel Haberler

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