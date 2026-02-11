Haberler

Ağrı-Doğubayazıt kara yolunda onlarca araç mahsur kaldı

Güncelleme:
Ağrı ile Doğubayazıt'ı birbirine bağlayan kara yolunda meydana gelen yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle birçok araç yolda kaldı. Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü bölgede araç kuyrukları oluştu.

AĞRI ile Doğubayazıt'ı birbirine bağlayan kara yolunda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca araç yolda kaldı.

Kentte etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü Ağrı-Doğubayazıt kara yolunda onlarca araç mahsur kaldı. Kara yolunda ilerlemekte güçlük çeken TIR ve yolcu otobüsleri nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, dondurucu soğukta ekiplerin yol açma çalışmalarını bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
