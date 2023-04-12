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Ağrı'daki Hayrangöl'ün buz tabakası baharda da erimedi

Ağrı'daki Hayrangöl'ün buz tabakası baharda da erimedi

Güncel Haberler

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarını ağırlayan Hayrangöl'ün buz tabakası ilkbaharda da erimedi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarını ağırlayan Hayrangöl'ün buz tabakası ilkbaharda da erimedi.

İlçeye yaklaşık 37 kilometre uzaktaki yüksek rakımlı dağlar arasında bulunan göl, yılın her mevsimi ayrı güzelliğe bürünüyor.

Mirgemir Dağları bölgesinde yer alan, çevresinde yaban hayvanlarının da bulunduğu göl, az sayıda kişi tarafından biliniyor.

Baharın ikinci ayı nisanın ortasında da yüzeyindeki buzları çözülmeyen göl, yazın ise çevresinde açan çiçeklerle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Eleşkirt Ağrı Güncel Haberler

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