Haberler

Ağrı'daki Derecek Barajı buzla kaplandı

Ağrı'daki Derecek Barajı buzla kaplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Derecek Barajı'nın yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen buzla kaplandı. Barajın sulama için büyük fayda sağlayacağı belirtilirken, Muhtar Nimet Karahan, bu durumun kış turizmi açısından da fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve bu yıl su tutmaya başlayan Derecek Barajı'nın yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buzla kaplandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgedeki tarım arazilerinin sulanması için bu sene yapımı tamamlanan barajda her geçen gün su seviyesi yükseliyor.

Yukarı Toklu köyünün üst tarafında bulunan baraj, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı.

Çevresi karlı dağlarla kaplı olan ve güzel manzara oluşturan barajın buzla kaplı yüzeyi dronla görüntülendi.

Yukarı Toklu Köyü Muhtarı Nimet Karahan, AA muhabirine, barajın faaliyete geçmesiyle tarımda verimlilik ve ürün çeşitliliğinin artacağını söyledi.

Tarım arazilerinin suya kavuşacağını belirten Karahan, şöyle konuştu:

"Baraj bu sene su tutmaya başladı. Barajın manzarası da çok güzel. Burası kış turizmine de kazandırılabilir. Yazın zaten ayrı bir güzelliği olur. Doğa tutkunları ve turistlerin buraya gelmesini istiyoruz. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Toprak suyla, su toprakla buluştu. Bu baraj tarım için çok iyi bir hizmettir. Devlet büyüklerimize teşekkür ederiz ve devamını bekleriz."

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de birçok evde kullanılan temizlik ürünü yasaklandı
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
title