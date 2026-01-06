Haberler

Ağrı Dağı'nın lavlarıyla oluşan kayalıklar kar yağışıyla beyaza büründü

Güncelleme:
Iğdır'da etkili olan kar yağışı sonrası Ağrı Dağı'nın eteklerindeki lav kayalıkları beyaz örtüyle kaplandı. Dronla görüntülenen dağ, kış manzarasıyla görsel bir şölen sundu.

Ağrı Dağı'nın eteklerini oluşturan lav kayaları, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Yurdun en doğusunda kış şartları etkisini sürdürürken, Iğdır'daki kar yağışının ardından Ağrı Dağı'nın tamamı beyaza büründü.

Dağın geçmişteki volkanik patlamaları sonucu Iğdır'a doğru akan lavlarından oluşan kayalıklar da karlar altında kaldı.

Yaklaşık 800 metre rakımdan başlayıp 3 bin metreye kadar uzayan kayalıklar, karlar altındaki haliyle dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

