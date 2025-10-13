Ağrı Dağı Karla Kaplandı

Haberler

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı, etkili kar yağışıyla beyaza büründü. Yüksek kesimleri karla kaplı olan dağ, bulutlarla süslenen zirvesiyle göz alıcı bir manzara oluşturdu.

Kentte gece boyunca etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kentte gece boyunca etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Doğubayazıt ilçesinde 5 bin 137 metre rakımla yurdun zirvesi olan Ağrı Dağı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı.

Büyük bir bölümü beyaza bürünen Ağrı Dağı, zirvesi ve çevresini saran bulutlarla güzel manzara oluşturdu.

Kaynak: AA / Fatih Çekim - Güncel
