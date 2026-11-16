Ağrı'da yüksek rakımlı bölgede karla kaplı menderesler dronla görüntülendi

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Ağrı'da yüksek rakımlı dağların arasında kıvrılarak uzanan, çevresi karla kaplı mendereslerde kış güzelliği yaşanıyor.

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yüksek rakımlı bölgeler beyaza büründü.

İl merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Aşağıkent, Ortakent ve Başkent köylerinin arasında yer alan menderesler her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Karla kaplı yüksek rakımlı dağlar arasında kıvrılarak akan kilometrelerce uzunluktaki menderesler yaz ve kış aylarında hayvanların su ihtiyacını da karşılıyor.

İlkbahar aylarında çevresinde rengarenk çiçekler açan mendereslerin karla kaplı hali dronla görüntülendi.

Kaynak: AA