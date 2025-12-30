Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

Ağrı il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Operasyon kapsamında bazı adres ve araçlarda yapılan aramada, 1094 sentetik ecza, 21 kilogram skunk ve 8 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.