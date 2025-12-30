Haberler

Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Ağrı il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1094 sentetik ecza, 21 kilogram skunk ve 8 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. 5 kişi tutuklandı.

Ağrı il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Operasyon kapsamında bazı adres ve araçlarda yapılan aramada, 1094 sentetik ecza, 21 kilogram skunk ve 8 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
