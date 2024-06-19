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Ağrı'da tırda sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda, konserve kutularına gizlenmiş 9 kilo 776 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda, konserve kutularına gizlenmiş 9 kilo 776 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gürbulak Gümrükler Muhafaza ve Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, gümrük sahası içerisinde bir tırın dorsesinde arama yaptı.

Ekipler, konserve kutuları içerisine gizlenmiş 9 kilo 776 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Uyuşturucularla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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