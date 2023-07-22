Ağrı'da TIR Kazası: Şoför Hayatını Kaybetti

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde takla atıp şarampole yuvarlanan TIR'ın şoförü Mehmet Karataş, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ağrı- İran kara yolunun Taşlıçay ilçesi yakınlarında meydana geldi. Doğubayazıt'tan Ağrı yönüne giden Mehmet Karataş'ın kontrolünü yitirdiği 27 BPS 50 plakalı TIR'ın çekisi, takla atıp, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Mehmet Karataş, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri, Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Mehmet Karataş'ın cenazesi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.