Ağrı'da Tarihi ve Doğal Güzellikler Havalimanında Tanıtılıyor

Ağrı'da İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı başta olmak üzere kentin tarihi ve doğal güzellikleri Ahmed-i Hani Havalimanı'nın duvarlarına asılan fotoğraflarla tanıtılıyor.

Valilik koordinesinde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürlüğünce kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin bilinir hale gelmesi için çalışma yapıldı.

Bu kapsamda kentin tarihi ve doğal güzellikleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, Ağrı Dağı, Balık Gölü, Hamur Kümbeti, Diyadin Kaplıcaları, fotoğrafları havalimanın içerisindeki duvarlara asıldı.

Ayrıca havalimanına adı verilen İslam alimi, şair ve mutasavvıf Ahmed-i Hani köşesi de oluşturuldu.

Havalimanı Müdürü Ferdal Durmuş, çalışmanın anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.