Ağrı'da Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Ağrı'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte dereler buz tuttu.

Yer yer sisin de görüş mesafesini düşürdüğü kentte kırağı tutan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Eleşkirt ilçesinde de soğuk hava ve sis etkili oldu.