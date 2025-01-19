Ağrı'da Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Ağrı'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 9 dereceye düşerken, dereler buz tuttu ve sis görüş mesafesini azalttı. Eleşkirt ilçesinde de soğuk hava etkisini gösterdi.
Ağrı'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte dereler buz tuttu.
Yer yer sisin de görüş mesafesini düşürdüğü kentte kırağı tutan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.
Eleşkirt ilçesinde de soğuk hava ve sis etkili oldu.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel