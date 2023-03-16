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Ağrı'da sıvı metamfetamin ele geçirilen tırın 2 şoförü tutuklandı

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Ağrı'da sıvı metamfetamin ele geçirilen tırın 2 şoförü tutuklandı

Ağrı'da, İran plakalı tırda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Ağrı'da, İran plakalı tırda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

???????İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan İran uyruklu G.J ve M.R, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Doğubayazıt ilçesinde polis ekiplerince takibe alınan ve Ağrı-Erzurum kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan tırda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İran Ağrı Güncel Haberler

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