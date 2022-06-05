Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu - Haberler

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Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

AA - İdris Emre Savman - Güncel
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde Patnos Barajına giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Patnos Barajına giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgilere göre, Mustafa Özer (14), LGS sınavı sonrası serinlemek için Yukarı Göçmez köyü mevkisinde Patnos Barajına girdi.

Özer'in suda çırpındığını ve bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevrediler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, botla barajda arama yaparak yer belirleme çalışması yaptı.

Daha sonra bölgeye gelen Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri, Özer'in cansız bedenini barajdan çıkardı.

Özer'in cenazesi, ambulansa konularak otopsi için Patnos Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / İdris Emre Savman - Güncel

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