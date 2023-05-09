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Ağrı'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan öğrenci yaralandı

Ağrı'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan öğrenci yaralandı

Güncel Haberler

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan ortaokul öğrencisi, bacağından ve elinden yaralandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan ortaokul öğrencisi, bacağından ve elinden yaralandı.

Ortaokul öğrencisi N.K, okul dönüşü evine giderken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin ısırması sonucu sol bacağı ve elinden yaralanan öğrenci, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi yapılan N.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İdris Emre Savman - Güncel

Patnos Ağrı Güncel Haberler

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