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Ağrı'da Sağanak Yağış Sel Baskınlarına Neden Oldu

Ağrı'da Sağanak Yağış Sel Baskınlarına Neden Oldu
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu Badişan Deresi taştı. Sel suları birçok evi ve tarım arazisini etkiledi. Belediye ekipleri, taşkın riskine karşı önleyici çalışmalar başlattı.

Ağrı'da etkili olan sağanak nedeniyle Badişan Deresi'nin taşması sonucu bazı evler ve tarım arazileri sularla kaplandı.

Patnos ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Badişan Deresi taştı. Sel suları bazı evlerin bahçeleri ile tarım arazilerine aktı.

Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın'ın talimatları doğrultusunda belediye ekipleri, iş makineleri???????yle tıkanan mazgalları açmak, suyun yönünü değiştirmek ve taşkın riskine karşı kritik noktalarda önleyici müdahalelerde bulunmak üzere çalışma başlattı.

İl merkezine bağlı Sarıca köyünde de sağanak nedeniyle köy yolunun 3 noktasında kayma yaşandı. AFAD ekipleri köyde incelemelerde bulundu.

Doğubayazıt ilçesi Koçkıran Mahallesi'nde ise bir ev hasar gördü.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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