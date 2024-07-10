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Ağrı'da sağanak sonrası meydana gelen sel restorana ve kafeye zarar verdi

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Ağrı'da etkili olan sağanak sonrası Taşlıçay Deresi'nin sele dönüşmesi sonucu bir tekneden dönüştürülen restoran ile bir kafe zarar gördü. Ekipler, tekneden sürüklenmemesi için çalışma başlattı.

Ağrı'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel, tekneden dönüştürülen restorana ve bir kafeye zarar verdi.

Kentte bir süredir devam eden sağanak, Taşlıçay Deresi'nin birçok kolunda sele neden oldu.

Selde, derenin kıyısında bulanan tekneden dönüştürülen restoran ile bir kafe zarar gördü.

Ekipler, 21 metre uzunluğundaki teknenin sulara kapılıp sürüklenmemesi için vinç ve kepçeyle çalışma başlattı.

Yağışların etkisiyle debisi yükselen dere, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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