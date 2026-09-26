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Ağrı'da polis denetiminde 116 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası olan 11 hükümlü yakalandı

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Ağrı'da polis denetimlerinde toplam 116 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı. Denetimlerde 5 bin 985 kişi ve 1613 araç sorgulanırken 861 bin 705 lira idari para cezası uygulandı, hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Ağrı'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde toplam 116 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il merkezi ve 7 ilçede 77 ekip ve 297 personelin katılımıyla, 35 sabit uygulama noktası ile 18 lokasyonda umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 5 bin 985 kişi ile 1613 aracı sorgulayan ekipler, ruhsatsız tabanca ve muşta ele geçirdi, 24 araç ve sürücüsü hakkında işlem yaptı, 2 aracı trafikten menetti.

Denetimlerde 861 bin 705 lira idari para cezası uygulayan ekipler, toplam 116 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişiyi yakaladı.

Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan denetimlerde ifadelerinin alınmasına yönelik aranması bulunan 23 kişi de yakalandı.

Kaynak: AA
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