Ağrı'da polis denetiminde 116 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası olan 11 hükümlü yakalandı

Ağrı'da polis denetiminde 116 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası olan 11 hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da polis denetimlerinde toplam 116 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı. Denetimlerde 5 bin 985 kişi ve 1613 araç sorgulanırken 861 bin 705 lira idari para cezası uygulandı, hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Ağrı'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde toplam 116 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il merkezi ve 7 ilçede 77 ekip ve 297 personelin katılımıyla, 35 sabit uygulama noktası ile 18 lokasyonda umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 5 bin 985 kişi ile 1613 aracı sorgulayan ekipler, ruhsatsız tabanca ve muşta ele geçirdi, 24 araç ve sürücüsü hakkında işlem yaptı, 2 aracı trafikten menetti.
Denetimlerde 861 bin 705 lira idari para cezası uygulayan ekipler, toplam 116 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişiyi yakaladı.
Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Öte yandan denetimlerde ifadelerinin alınmasına yönelik aranması bulunan 23 kişi de yakalandı.