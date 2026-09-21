Haberler

Ağrı'da otomobil çatıdan şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da otomobil çatıdan şarampole devrildi, sürücü yaralandı
Güncelleme:
+24 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da bisikletliye çarpmamak için ani manevra yaptığı öne sürülen otomobil, yol seviyesindeki tek katlı binanın çatısının üzerinden şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞRI'da bisikletliye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı öne sürülen otomobil, yol seviyesindeki tek katlı binanın çatısının üzerinden şarampole devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi yönünde sürücüsünün önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için ani manevra yaptığı iddia edilen 33 BCC 699 plakalı otomobil, yol seviyesindeki tek katlı binanın çatısının üzerinden şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçelileri havalara uçuran imza! Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde

Fenerlileri havalara uçuran imza! Efsane isimle 1 yıl daha yola devam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi

Darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı: 26 sanığa hapis yolu göründü
Türk savunma sanayisinin 'Drone Kalkanı' ilk kez sergileniyor! Dronları 150 metrede metal bulutuyla imha ediyor

Gökyüzünü kendi tarıyor! Dronu metal bulutla havada imha ediyor
Taylor Swift yüzüğünü gösterip haykırdı: İşte benim kocam

Taylor Swift yüzüğünü gösterip haykırdı: İşte benim kocam
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı

Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Akıllı saatin verdiği 'uyku puanı' bilimsel değil! Sahte puan verilen deneyde katılımcılar gerçekten yorgun çıktı

Uyku puanı uydurma çıktı! Sahte puan alanlar yorgun hissetti
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı

Nefes kesen operasyon! Çok sayıda taşınmaza ve 30 şirkete el kondu
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası

Muhammed Salah'a 6 ay men cezası