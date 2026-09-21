Ağrı'da otomobil çatıdan şarampole devrildi, sürücü yaralandı

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AĞRI'da bisikletliye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı öne sürülen otomobil, yol seviyesindeki tek katlı binanın çatısının üzerinden şarampole devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi yönünde sürücüsünün önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için ani manevra yaptığı iddia edilen 33 BCC 699 plakalı otomobil, yol seviyesindeki tek katlı binanın çatısının üzerinden şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı