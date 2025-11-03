Haberler

Ağrı'da Otobüste 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Ağrı'da Otobüste 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Ağrı'da yabancı plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada, yangın söndürme tüplerinin içerisinde gizlenmiş 8 kilo skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 3 kişi gözaltına alındı.

AĞRI'da arama yapılan yabancı plakalı yolcu otobüsünde yangın söndürme tüplerinin içine gizlenmiş 8 kilo skunk ele geçirildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı plakalı bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Aramada, bagaj kısmındaki 2 yangın söndürme tüpünün içine sıkıştırılmış halde, toplam 8 kilo skunk ele geçirildi. Otobüste bulunan ve olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen 3 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
