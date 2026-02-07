Haberler

Ağrı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı

Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolcu otobüsünün araziye devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 65 NK 695 plakalı yolcu otobüsü, Patnos ilçe merkezi Sanayi Kavşağı'nda istinat duvarından araziye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
