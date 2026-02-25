Haberler

Ağrı'da öğrencilerin güvenliği için okul çevreleri gözetim altında tutuluyor

Ağrı'da öğrencilerin güvenliği için okul çevreleri gözetim altında tutuluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetimlerini artırdı. Denetimler, il genelinde çeşitli ilçeleri kapsarken, şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri ve çeşitli alanlarda güvenlik taramaları gerçekleştiriliyor.

Ağrı'da polis ekipleri, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in talimatı doğrultusunda başlatılan geniş kapsamlı denetimler, Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Eleşkirt, Hamur, Taşlıçay ve Tutak ilçelerini de kapsayacak şekilde il geneline yayıldı.

"Güvenli eğitim ortamı" vizyonuyla yapılan denetimlerde Asayiş, Narkotik, Trafik ve Toplum Destekli Polislik şubelerinden oluşan karma ekipler, okul çevrelerinde denetim yapıyor."

Ekipler, denetimler kapsamında sadece okul önleri değil, öğrencilerin vakit geçirebileceği tüm alanları mercek altına alıyor. Okulla ilişiği olmayan ve çevrede şüpheli hareketler sergileyen kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor.

Okul yakınlarındaki internet kafeler, oyun salonları, kahvehaneler ve büfeleri inceleyen ekipler, çocuklara tütün mamulleri veya sağlığa zararlı madde satışının önlenmesi için sıkı denetimler uyguluyor.

Okul güzergahında bulunan metruk yapılar, polis ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol edilerek bu alanların güvenliği sağlanıyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de servis araçlarının rehber personel bulundurup bulundurmadığını, emniyet kemeri kullanımını ve araçların teknik yeterliliğini yerinde denetliyor.

Yaya geçitlerinde ise "önce yaya" kuralı çerçevesinde sürücülere yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok

Öcalan'la ilgili tartışmalara Bakan Gürlek noktayı koydu
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı

Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu

Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı
Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade

CHP'li başkanın kızından taciz davasının seyrini değiştirecek ifade
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın

Sokaklar cesetlerle dolup taşarken yaptığı açıklamaya bir bakın