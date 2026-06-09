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Ağrı Valiliğinden hayatını kaybeden öğretmenle ilgili açıklama Açıklaması

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Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın hayatını kaybetmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. Valilik, olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını ve idari inceleme için müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Ağrı Valiliği, öğretmen Irmak Ayşe Koparan'ın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan'dan 7 Haziran Pazar günü haber alınamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine ilgili ekiplerce gerekli inceleme ve araştırmaların yapıldığı belirtildi.

Çalışmalar sonucunda Koparan'ın hayatını kaybettiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen ası suretiyle intihar olayıyla ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca Valiliğimiz talimatları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmekte olup, soruşturma ve incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli işlemler tesis edilecektir."

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
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