Ağrı'da mahsur kalan 3 oğlak AFAD tarafından kurtarıldı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Dalkılıç köyünde kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlak, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, halatlarla kayalıklara tırmanarak oğlakları aşağıya indirdi. Oğlaklar, sahibine teslim edildi.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 3 oğlak, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Dalkılıç köyünde oğlakların kayalıklarda mahsur kaldığını gören köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, halatlarla kayalıklara tırmanış yaptı.
Halat yardımıyla aşağıya indirilen 3 oğlak, sahibine teslim edildi.