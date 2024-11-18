Ağrı'da Kış Geldi: Kar Yağışı Bölgeyi Beyaz Örtüyle Kapladı
Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Danakıran köyünde etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Hayvancılıkla geçinen vatandaşlar, karla kaplı alanlarda zorluklar yaşadı.
Ağrı'da kış kapıya dayandı
AĞRI - Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Danakıran köyünde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.
Ağrı'da hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede geçimini hayvancılıkla sürdüren vatandaşlar, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için çıktığı sırada bölgenin karla kaplı olduğunu görünce zor anlar yaşadı. Beyaza bürünen dağlar be tepeler ise ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.