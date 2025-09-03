Haberler

Ağrı'da Kaybolan 14 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Ağrı'da Kaybolan 14 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
Ağrı'da 2 gün önce kaybolan 14 yaşındaki Yunus Kerici'nin cenazesine Yazıcı Barajı'nda ulaşıldı. Arama çalışmaları sırasında jandarma ve AFAD ekiplerinin yoğun çabası sonucu Kerici'nin cansız bedenine ulaşılması, bölgedeki acıyı artırdı.

İl merkezine bağlı Kocataş köyünde çobanlık yapan ve 1 Eylül'den beri haber alınamayan Yunus Kerici için başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), jandarma ekipleri ile dedektör köpeklerle gerçekleştirilen arama çalışmalarına, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı su altı arama kurtarma timi de destek verdi.

Ekipler, Yazıcı Barajı'nda yaptıkları arama çalışmalar sonucunda Kerici'nin cenazesini buldu.

Ağrı Valiliğince, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, kayıp ihbarı üzerine ekiplerin hızlıca bölgeye intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan görüşmeler neticesinde, çocuğumuzun en son merada hayvanları otlattığı, hayvanların ve atın eve geri döndüğü, atının tamamen ıslak olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle İl Jandarma Komutanlığımız, AFAD ve UMKE ekiplerimiz tarafından zaman kaybetmeden arama çalışmaları başlatılmıştır. Su altı arama ekiplerimizce yürütülen çalışmalar sonucunda, maalesef kaybolan çocuğumuzun cansız bedenine ulaşılmıştır. Küçük evladımızın vefatı nedeniyle derin üzüntü duymaktayız. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ile sabır diliyoruz."

Kaynak: AA / Elvan Demir - Güncel
