Haberler

Ağrı'da karların erimesiyle hayvanlar meralara çıkarıldı

Ağrı'da karların erimesiyle hayvanlar meralara çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da zorlu bir kışı geride bırakan çiftçiler, karların erimesiyle hayvanlarını arazilere çıkarmaya başladı.

Ağrı'da zorlu bir kışı geride bırakan çiftçiler, karların erimesiyle hayvanlarını arazilere çıkarmaya başladı.

Son yılların en zorlu kışını geçiren ve hayvanlarını ahırlarda aylarca besleyen çiftçiler, ovada karların erimesiyle rahat nefes aldı.

Çiftçiler arazilerin yeşermeye başladığı kentte, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını araziye çıkardı.

Kuzu ve koyun sesleriyle şenlenen arazilerde güzel görüntüler oluştu.

Çiftçilerden Adem Çakmak, AA muhabirine, önceki yıllara göre bu sene kışın her yerde zorlu geçtiğini söyledi.

Hayvanları yaylaya götüreceklerini belirten Çakmak, "Iğdır'dan geliyoruz, Tendürek Dağı'ndaki yaylaya gidiyoruz. Hava şartları iyi değil, geçen sene daha erken yaylaya çıkmıştık. Dağlarda kar var. İnşallah yayla sezonu güzel geçer." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayvanlı nineler spor salonunda antrenman yapıyor

Yaşını duyunca hayret edeceksiniz

Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Survivor Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'nın sözleri endişe yarattı

Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Endişelendiren sözler
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı

Tepkilerin odağındaki reklam yayından kaldırıldı
Tayvanlı nineler spor salonunda antrenman yapıyor

Yaşını duyunca hayret edeceksiniz

3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Taliban yönetimi araçlarda cam filmini yasakladı

Taliban'dan bir yasak daha! Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler