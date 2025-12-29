Ağrı'da Karla Mücadele Ekipleri Hastaları Hastanelere Ulaştırdı
Ağrı'nın Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerinde karla mücadele ekipleri, yolları açarak iki hastayı hastanelere ulaştırdı. 70 yaşındaki Pakize Demir ve 73 yaşındaki Hakime Adıgüzel, özel ekiplerin yardımıyla tedavi için hastanelere götürüldü.
AĞRI'nın Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerindeki 2 köyde rahatsızlanan 2 hasta, karla mücadele ekiplerinin kardan kapanan yolları açmasının ardından hastanelere ulaştırıldı.
Doğubayazıt ilçesi Dağdelen köyünde yaşayan Pakize Demir (70) rahatsızlanınca, yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Köy yolunda kara saplanan ambulansı, iş makinesiyle kurtaran ekipler, ardından yolu da ulaşıma açtı. Ambulansa alınan hastanın, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diyadin ilçesi Günbuldu köyünün Tarım mezrasında ise şeker hastası Hakime Adıgüzel (73), karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla ambulansla Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Haber: Ümit OKTAN/AĞRI,