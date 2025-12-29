Haberler

Ağrı'da Karla Mücadele Ekipleri Hastaları Hastanelere Ulaştırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerinde karla mücadele ekipleri, yolları açarak iki hastayı hastanelere ulaştırdı. 70 yaşındaki Pakize Demir ve 73 yaşındaki Hakime Adıgüzel, özel ekiplerin yardımıyla tedavi için hastanelere götürüldü.

AĞRI'nın Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerindeki 2 köyde rahatsızlanan 2 hasta, karla mücadele ekiplerinin kardan kapanan yolları açmasının ardından hastanelere ulaştırıldı.

Doğubayazıt ilçesi Dağdelen köyünde yaşayan Pakize Demir (70) rahatsızlanınca, yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Köy yolunda kara saplanan ambulansı, iş makinesiyle kurtaran ekipler, ardından yolu da ulaşıma açtı. Ambulansa alınan hastanın, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyadin ilçesi Günbuldu köyünün Tarım mezrasında ise şeker hastası Hakime Adıgüzel (73), karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla ambulansla Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Haber: Ümit OKTAN/AĞRI,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat o suçtan yeniden yargılanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

Öfkeli baba kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı
Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisi belli oldu

Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcunun bonservisini belirlediler
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu

DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
Cagliari'den bomba Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın kasası ağzına kadar dolacak

Beşiktaş'ın kasasını ağzına kadar dolduracak
Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

Öfkeli baba kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik! 'İstediğim yere bakarım deyince' dayanamadı

Katil zanlısının pişkin sözlerini duyan ikiz kardeş dayanamadı
Avustralya'daki saldırının kahramanı Ahmed, masumların öldürülmesini engellemeye çalıştığını anlattı

Onlarca hayat kurtaran Sydney kahramanı: Kaybettiklerimiz için üzgünüm